«Яндекс» и Сбербанк совершат сделку по взаимной продаже долей совместных проектов

Крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс» сообщила о прекращении сотрудничества со Сбербанком по совместным предприятиям «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Соответствующая информация была размещена на сайте компании во вторник.

Сбербанк планирует выкупить у «Яндекса» пакет в 25% и еще 1 рубль от акций проекта «Яндекс.Деньги», что будет стоить предприятию около 2,4 миллиардов рублей. «Яндекс» же, в свою очередь, приобретет принадлежащие в настоящее время 45% доли в «Яндекс.Маркете», что обойдется в 42 миллиарда рублей.

Осуществить действия по принятым договоренностям предполагается в третьем квартале текущего года.

В интернет-компании указали, что, разместив вновь выпущенные акции класса А, ожидается обеспечить рост бизнеса за счет привлечения $800 миллионов, $200 из которых пойдут на рынок, а еще $600 разойдутся равномерными долями в три крупные инвестиционные компании.

Ранее 23 июня акции «Яндекса» повысились в цене до исторически рекордных значений в 3444,8 рубля после объявлении президента России Владимира Путина об изменении налоговой политики в IT-сфере.