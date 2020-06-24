На Украине радикалы встретили с камнями и огнестрельным оружием депутата партии «Слуга народа»

В Ровенской области на Украине радикалы из «Национального корпуса» напали на депутата Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Сергея Литвиненко.

По его словам, он прибыл в город Березное, чтобы встретиться с местными жителями. Полицейские сообщили нардепу, что возле его приемной собрались радикалы с краской, яйцами, камнями и «каким-то огнестрельным оружием».

Литвиненко принял решение завершить прием и покинуть офис, но при выходе из здания столкнулся с недовольными.

«Было нападение на меня, на мою помощницу, на водителя. Есть факты повреждения машины», — цитирует Литвиненко «112 Украина».

В результате столкновений пострадал один полицейский, задержаны 15 человек.

