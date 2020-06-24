Монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане открыли после реставрации

Знаменитая скульптура «Родина-мать зовет!» открылась на Мамаевом кургане в Волгограде после окончания реставрационных работ. Они велись с 2017 года и были окончены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На торжественной церемонии открытия монумента присутствовала министр культуры РФ Ольга Любимова. Министр отметила, что монумент, являясь жемчужиной памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» олицетворяет собою «силу духа, мужество, героизм и бесстрашие советских солдат».

«Ежегодно сюда приходят сотни тысяч людей, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому для нас важно сохранить его для поколений, в память о нашей великой истории», - сказала Ольга Любимова.

Во второй половине дня, после военного парада в Волгограде, Любимова вместе с вместе с известными музыкантами и артистами также заложила липовую аллею в рамках акции «Сад памяти».

Масштабные реставрационные работы монумента проводились впервые с момента его возведения. Специалисты заменили стальные канаты, удерживающие статую на опорной плите, отреставрировали бетонную поверхность монумента и придали памятнику тот первоначальный светлый цвет, который был 50 лет назад.

На реставрацию было потрачено более 668 миллионов рублей. В ходе работ рядом со скульптурой были найдены артиллерийский снаряд и граната времен Великой Отечественной войны.