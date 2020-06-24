Голоса звезд: на Мамаевом Кургане в Волгограде прошел масштабный праздничный концерт

Впечатляющая концентрация знаменитостей сегодня на Мамаевом Кургане в Волгограде. Здесь проходит, пожалуй, самый грандиозный за последнее время концерт в стране.

В программе заявлено двести имен. Среди них - самые прославленные сопрано Анна Нетребко и Хибла Герзмава, выступающие на отечественной сцене. Также в торжественном мероприятии принимают участие знаменитый пианист Денис Мацуев и альтист и дирижер Юрий Башмет со своим оркестром.

Почетным гостем концерта является Александра Пахмутова, чьи произведения сегодня звучат на земле, принявшей в военные годы великое и тяжелое сражение. Хибла Герзмава призналась, что боится заплакать прямо во время выступления.