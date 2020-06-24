Огни над Владикавказом: кадры праздничного салюта в Северной Осетии

Сводные расчеты салютного дивизиона Южного военного округа, дислоцированные во Владикавказе, провели праздничный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Артиллерийские батареи произвели серию залпов с интервалом в 15 секунд. Разрыв фейерверочных зарядов осуществлялся на высоте 250-300 метров. Салют был произведен из 8 единиц 76- миллиметровых орудий ЗИС-3 и одной салютной установки на базе «КАМАЗ».

Жители Владикавказа увидели девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

В Москве в честь празднования юбилея Великой Победы также был организован масштабный салют на Лужнецкой набережной. Для его создания были привлечены 42 пусковые установки, а также пушки ЗИС-3 калибра 76 миллиметров военных времен.