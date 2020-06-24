Салют Победы с трех точек: впечатляющие кадры артиллерийских залпов в Екатеринбурге

Военнослужащие салютной артиллерийской батареи Центрального военного округа впервые провели праздничный салют в Екатеринбурге с трех точек.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, это было сделано для того, чтобы все жители и гости уральской столицы смогли увидеть залпы независимо от места проживания.

В ночное небо города были запущены фейерверочные 105-миллиметровые изделия «Ассоль» и «Фиалка», а также 125-миллиметровые заряды «Вега».

Темп и ритм пусков задавали противотанковые 76-миллиметровые пушки ЗИС-3.

Салют был посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.