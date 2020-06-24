Небо в цветах российского триколора: в Москве прогремел салют в честь 75-летия Великой Победы

Торжественные мероприятия в честь 75-летнего юбилея Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Москве по традиции завершились праздничным салютом.

Красочное пиротехническое шоу началось в 23.00 и продлилось 15 минут. Небо было озарено эффектными фейерверками разных цветов и конфигураций. Всего под аккомпанемент пушек ЗИС-3 калибра 75 мм времен Великой Отечественной войны, специально задействованных по случаю памятной даты, «прозвучало» около десяти вспышек.

Салют был организован на Лужнецкой набережной. Для его воспроизведения были использованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров.

Утро праздничного дня в столице началось с военного Парада на Красной площади, в котором приняли участие пешие колонны военных разных родов войск, техника и авиация. Торжественный смотр принимал президент Российской Федерации Владимир Путин. На трибунах вместе с главою России за Парадом наблюдали фронтовики и лидеры иностранных государств, которые приняли приглашения и смогли приехать в Москву.