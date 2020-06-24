На Камчатке первыми в России провели торжественное шествие в честь 75-летия Победы

Первым среди российских городов торжественное шествие, посвященное 75-летнему юбилею Великой Победы советского народа, провел на своих улицах Петропавловск-Камчатский.

Мероприятие, в котором приняли участие около 900 военных, курсантов и сотрудников МЧС России, к настоящему моменту уже завершилось. Об этом сообщила пресс-служба объединенного командования войск и сил на северо-востоке России.

Во второй половине дня в столице Камчатки стартовала масштабная акция «Лучи победы», которая должна охватить несколько городов России. В десять вечера по местному времени (13.00 по московскому) город будет подсвечен огнями промышленных предприятий, после чего в небо над ним пустят залпы праздничного салюта.

Камчатский край в военные годы не был охвачен сражениями, но внес огромный вклад в общую победу в Великой Отечественной войне, обеспечивая фронт военной техникой, хозяйственными товарами, продовольствием и одеждой, а также отправляя добровольцев в помощь отечественной армии.