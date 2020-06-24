Владимир Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника подо Ржевом
Открытие мемориала Советскому солдату подо Ржевом запланировано на 30 июня.
© Фото: Kremlin Pool Globallookpress
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Об этом сообщило государственное телевидение Беларуси.
Открытие памятника запланировано на 30 июня. Примет ли приглашение белорусский лидер, пока неизвестно. Сообщить о своем решении Лукашенко должен в ближайшие дни.
Ржевский мемориал представляет собою 80-тонную бронзовую фигуру воина высотою 25 метров. Она установлена на 10-метровом искусственном холме. Грандиозное сооружение было создано на месте кровопролитных сражений подо Ржевом в 1942-1943 годах.