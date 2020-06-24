День Победы в Новосибирске завершился праздничным залпом из гаубиц и салютных установок

В Новосибирске на Михайловской набережной прогремели залпы артиллерийского салюта в часть 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Традиция размещать гаубицы на набережной пошла еще с советских времен, когда во время праздников использовали только салюты. В орудия заряжали специальные снаряды. Залпы были настолько громкими и мощными, что если бы гаубицы разместили, например, в городском парке - соседние дома просто остались бы без стекол. Сегодня компанию салюту составляют тысячи красочных огней фейерверков, но артиллерийские залпы остаются одним из главных символов военного парада.