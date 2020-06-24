Министр культуры РФ заложила липовую аллею у подножия Мамаева кургана в Волгограде

У подножия Мамаева кургана в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, появилась Липовая аллея.

Она была заложена в рамках международной акции «Сад памяти». На мероприятии присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет, музыкант Николай Расторгуев и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Мы прекрасно понимаем, что потом будет возможность, в том числе и возвращаясь в Волгоград, посмотреть и вспомнить, как мы это делали вместе. Это самые разные люди, самого разного возраста, разные поколения. Внуки сажали с бабушками и дедушками. Это очень важное ощущение, которое останется в памяти», - отметила Любимова.

Международная акция «Сад памяти» стартовала 18 марта и объединила сотни тысяч человек. На данный момент высажено 26,1 млн. деревьев, всего же планируется в рамках акции высадить 27 млн.

«Для меня, честно скажу, большая честь участвовать в акции "Сад памяти", посадить это дерево, мои внуки будут знать, что я его посадил», - сказал музыкант Николай Расторгуев журналистам.

Кроме того, в Волгограде сегодня после трех лет реставрации на Мамаевом кургане открыли монумент «Родина-мать зовет». Ранее планировалось, что торжественное открытие состоится 9 мая, но из-за пандемии коронавируса церемония была перенесена.