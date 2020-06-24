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Патриарх Кирилл назначил штатное духовенство главного храма Вооруженных сил

Валентина Пескова
21:27 24.06.2020
Патриарший собор Воскресения Христова в парке «Патриот» в Кубинке был освящен 14 июня.
Патриарх Кирилл назначил штатное духовенство главного храма Вооруженных сил
© Фото: mosppp.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил штатных священнослужителей Патриаршего собора во имя Воскресения Христова в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Храму, который был освящен 14 июня и возведен на пожертвования к 75-летию Победы, присвоен статус главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

Патриаршим указом в дополнение к несомому послушанию штатным священником Патриаршего собора назначается настоятель Патриаршего подворья при храме иконы Божией Матери «Благодатное Небо» города Кубинки Московской области протоиерей Александр Солдатенков. Аналогичным указом штатными священнослужителем собора назначен клирик храма преподобного Андрея Рублева в Раменках иерей Андрей Дьяченко.

Собор Воскресения Христова выполнен в уникальном архитектурном, в буквальном смысле «дизайнерском» решении. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма является самым большим изображением лика Христа, выполненное в мозаике.

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