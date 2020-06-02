Долгий путь на орбиту: как экипаж Crew Dragon вписал свои имена в историю освоения космоса

После успешного полета корабля Crew Dragon и его стыковки с Международной космической станцией Илон Маск и Дмитрий Рогозин обменялись дружественными сообщениями. Причем, основатель SpaceX ответил на поздравления главы Роскосмоса на русском языке.

Сам же миллиардер назвал запуск корабля, созданного его компанией, не иначе как шагом к межпланетному человечеству. Долгожданной стыковке с МКС предшествовали многочисленные сбои, отказы и даже аварии. Но вот, свершилось, корабль причалил к орбитальной станции.

Они назвали свою капсулу Endeavour, что означает – Стремление. К тому же так назывался шаттл, на котором военные летчики Бенкен и Херли совершили когда-то свои первые космические полеты.

Все получилось благодаря неслыханным амбициям предпринимателя, которому теперь рукоплещет весь мир. Илон Маск зарабатывал миллиарды, создавая торговые площадки в интернете, а в 2002 году заболел космосом. По его поводу крутили у виска, а уже в 2014 году НАСА выбрали его компанию в качестве партнера по производству кораблей.

Бенкен и Херли проведут на станции от месяца до четырех, это зависит от земных усложненных коронавирусом факторов, и вернутся домой. Если все пройдет успешно, новый корабль будет одобрен для регулярных пилотируемых полетов.