В России могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем

Интернет-продажа алкогольных напитков может быть разрешена уже в этом году. Таким мнением поделился глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров. С введением режима самоизоляции, который по сути запер большинство россиян в своих квартирах, многих из них перешли на онлайн-доставку продуктов и других товаров. Это подтолкнуло власти к постепенной легализации Интернет-торговли алкоголем.

«Я очень рассчитываю, что в этом году разрешат продажу - ведь приняли недавно решение о фармпродукции, ее реализации через Интернет-торговлю, хотя и с существенными ограничениями по реализации этого решения», - цитирует РИА Новости заявление Мантурова.

Законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продажу пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, внесенный Минфином в 2018 году так и не был принят. Против выступили Минздрав и Роспотребнадзор. Основным спорным моментом стал возраст потенциального покупателя, а именно тот факт, что приобрести алкоголь в Сети смогут несовершеннолетние. Денис Мантуров придерживается мнения, что правила должны быть едины, как для торговли в магазинах, так и в Сети.

«Ведь и продавец в магазине должен спросить паспорт, и курьер, который приедет доставлять алкоголь, спросит документ, удостоверяющий личность», - добавил министр.

По его словам, это обеспечит гарантию того, что алкогольная продукция не будет реализована тем, кому в силу возраста не положено ее приобретать.