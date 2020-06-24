Хабенский переведет полученные от госпремии деньги на благотворительность

Владимир Путин вручил государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты. Обычно мероприятие проводят в День России, но в этом году церемонию перенесли на 24 июня - 75-ю годовщину Парада Победы в Москве. Выступая перед лауреатами, президент подчеркнул, что в нашей стране гордятся великим поколением победителей и уважают и ценят отважных, целеустремленных, талантливых и преданных Родине людей.

«Каждый из вас задает ориентир - приносить пользу людям и своему отечеству», - подчеркнул глава РФ.

За достижения в сфере благотворительности президент наградил народного артиста России Константина Хабенского. Известный актер признался, что все средства передаст благотворительному фонду, учредителем которого является.

«Открою маленький секрет. Я все средства от этой премии, конечно же, передам в наш благотворительный фонд. Он помогает детям, а теперь и молодым людям с опухолями мозга бороться и побеждать», - рассказал Хабенский.

Среди лауреатов премии - директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, член-корреспондент РАН Андрей Головнев. Он удостоен награды за изучение культурного наследия народов Арктики.

За достижения в области гуманитарной деятельности госпремии получили композитор Давид Тухманов и Валерий Вечорко - главврач столичной больницы № 15 имени Филатова, где лечат в том числе пациентов с коронавирусом.

В сфере правозащитной деятельности лауреатом премии стала председатель совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова.