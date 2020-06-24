Гимн Победе на Дворцовой площади: как прошел праздничный Парад в Санкт-Петербурге

Военные парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне сегодня прошли в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений вооруженных сил. А спутники Роскосмоса уже сбросили на Землю изображения смотров со своих космических высот.

На Красной площади - пешие расчеты, а на Тверской можно рассмотреть военную технику. Еще одно фото - из столицы русских оружейников, города-героя Тулы. На другом снимке из космоса запечатлен парадный Новосибирск. Снимок сделан космическим аппаратом Ресурс-Ка.

Один из самых представительных смотров состоялся сегодня в Санкт-Петербурге. В сердце города на Дворцовой площади собрались 4,5 тысячи человек. Военнослужащие, кадеты, курсанты военных вузов, сотрудники других силовых ведомств. Парад принимал командующий войсками Западного Военного Округа Александр Журавлев.

От парадной «коробки» не оторвать глаз. В строю девушек-военнослужащих ленинградской армии ВВС и ПВО - сестры-близнецы Карина и Кристина Зубковы. У них - все одинаковое: сережки, прически, макияж и даже должности. Поэтому печатают шаг они по Дворцовой площади идеально, как единый организм, находя взаимопонимание без слов.

Далее наступает черед выезжать на Дворцовую экипажам боевых машин. Для командира модернизированного танка «Т-72БЗ» Аркадия Золотова это первый парад в жизни. Поэтому своего волнения он не скрывает.

На трибунах - 220 самых главных зрителей, ветераны войны, блокадники и труженики тыла. Вера Григорьевна Кузьмина прошла всю войну медсестрой, у нее - три ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «Оборону Сталинграда» и «За взятие Кенигсберга».

Особый гость парада - Ежи Тыц. Он служил в польской армии во времена «варшавского договора», а теперь возглавляет общественную организацию, цель которой - защитить места памяти на территории Польши. Он против попыток переписывания истории. Его дядю убили гитлеровцы, а мама - чудом выжила во время оккупации.

«Она рассказывала, как немцы убивали парнишек, людей, как грабили, как насиловали. И все ждали красноармейцев, как ангелов. И в итоге они пришли к нам в январе 1945-го года. Вечная им слава за это!», - председатель польского сообщества «Kursk».

В безоблачном небе, держа курс на Александровскую колонну, появились лучшие летчики западного военного округа. Многоцелевые и ударные вертолеты, транспортные самолеты, истребители и бомбардировщики - 30 машин на предельно низкой высоте пролетели над Дворцовой площадью.

А на финал Парада приберегли самый трогательный его момент: 4500 человек одновременно спели специально написанную еще к 40-летию Победы композицию «Мы верил, мы знали - мы победим!». Сводный хор впервые исполнил этот гимн Победе перед теми, кто сделал ее возможной.