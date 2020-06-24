В Белогорске дали 30 залпов салюта «Ассоль» в честь 75-летия Победы над фашизмом

Артиллеристы Амурского объединения ВВО в честь 75-й годовщины Великой Победы произвели в городе Белогорск Амурской области 30 залпов салюта «Ассоль». Небо над ночным городом осветили 30 праздничных выстрелов пяти цветов. Праздничный фейерверк организовали вблизи центральной площади города.

Для производства салюта задействовали недавно поступивший автоматизированный салютный комплекс 2А85 на базе машины КамАЗ. Жители и гости города увидели в небе над центральной площадью города цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и двух оттенков красного цвета.

Новая салютная установка 2А85 состоит из шести модулей различного калибра - от 105 до 310 мм. С помощью специального программного обеспечения, которым оснащены салютные установки, можно проектировать и моделировать сценарий фейерверка, добиваясь бесконечного разнообразия картин, благодаря чему салют получается красочным и интересным.

Установкой, в соответствии с заданным сценарием, управляют два человека. Оператору перед началом салюта достаточно только нажать кнопку пуска. Время выстрела с точностью до долей секунд корректирует автоматизированная система.