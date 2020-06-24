Корреспондент «Звезды» на борту Ил-76МД пролетел над Москвой на экстремально низкой высоте

Воздушным парадным расчетам в этом году довелось выступать дважды. Сначала 75 самолетов и вертолетов на головокружительно низких высотах прошли над Красной площадью 9 мая. А сегодня они повторили эту красоту. Присутствующие на параде гости и зрители, наблюдавшие за Парадом к 75-летней годовщине Великой Победы успели рассмотреть новейшую авиатехнику: истребители МИГ-31К с гиперзвуковыми авиаракетными комплексами «Кинжал», и звено истребителей пятого поколения Су-57. Рядом с одним из пилотов оказался и журналист «Звезды».

Как видно из эксклюзивного репортажа, летчики, пролетая над Красной площадью, видят ее всю - от Исторического музея до Собора Василия блаженного - как на ладони.

Открывали воздушную часть парада по традиции вертолеты. Впереди летел самый большой из них в мире - Ми-26. За ним следовал весь цвет современной армейской авиации России - новейшие модификации транспортно-боевых вертолетов Ми-8 АМШТВ и Ми-35. А так же мощные ударные машины: ночные охотники и аллигаторы - Ми-28Н и Ка-52 «Аллигатор».

В этом году впервые в составе звена летели новейшие истребители пятого поколения Су-57, а также звено МиГ-31К, несущие гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Это баллистическая ракета воздушного пуска. Впервые эти боевые самолеты принимали участие в параде в 2018 году, но пролетели тогда они только парами. Участвовали в воздушном параде и многотонные самолеты-транспортники.

Военно-транспортную авиацию на Параде представлял основной самолет, стоящий на вооружении российской армии - Ил-76МД. Именно такие самолеты были задействованы в эвакуации российских граждан из Уханя в феврале 2020 года, а также в доставке российских медиков и химиков в Италию и Сербию. А сегодня они участвовали в Параде Победы.

Стартовав из Твери, три самолета Ил-76, выстроившись в треугольник на минимальном расстоянии друг от друга - всего 100 метров - пролетели до столицы 180 километров. И так же плавно возникли в небе над Красной площадью после того, как там прошли пешие парадные расчеты и проехала боевая техника.

За ними над трибунами появились еще одни многотонные машины, но уже дальней авиации. Они выстроили в небе фигуру из пяти самолетов под названием «Бриллиант». Далее появились и многоцелевые бомбардировщики Су-34, ласково названные «утятами» за форму ному, и экипажи «Русских витязей» и «Стрижей».

А самым ярким финальным моментом стал пролет шестерки штурмовиков Су-25БМ. Они не только завершили воздушный парад, но и раскрасили небо в цвета российского флага.