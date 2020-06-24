Праздничный салют прозвучал на Сахалине в честь Парада Победы

В Южно-Сахалинске после проведения военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа провели праздничный салют.

Для его проведения использовались 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ», которые дали 30 залпов. В мероприятии задействовали более 30 военнослужащих.

Праздничный салют произведен на площади Победы. Понаблюдать за ним собрались военнослужащие и жители города с детьми.