Посол России в Германии рассказал о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой

Статья президента РФ Владимира Путина об итогах Второй мировой войны вызвала широкий общественный резонанс не только в России, но и во всем мире. Не явилась исключением и Германия, где историки проявили к публикации повышенный интерес. О реакции на статью Владимира Путина там рассказал российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

По словам дипломата, статья президента РФ активно обсуждается в самых различных кругах - от политических до научных, а также просто широкой общественностью. Естественно, в российском посольстве все эти мнения фиксируют и анализируют.

Напомним, в своей печатной работе глава России призвал ускорить процесс обнародования архивов и публикаций ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Владимир Путин отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.

«Это очень важная и своевременная статья, которая позволяет нам глубоко взглянуть на нашу совместную историю - предвоенную и военную - и сделать все для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать», - заявил Сергей Нечаев.

Посол добавил, что важным моментом статьи является подчеркивание совместной ответственности перед будущими поколениями, а также необходимость прилагать усилия для того, «чтобы не допускать этих трагедий».