Вирус мошенничества: как злоумышленники зарабатывают на страхе россиян перед COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, как не стать жертвой мошенников, которые активно используют тему коронавирусной инфекции. В ведомстве отметили, что в последнее время потребителям предлагается ряд «уникальных» товаров для борьбы или профилактики COVID-19 на условиях предоплаты.

На втором по популярности месте стоят липовые штрафы, якобы наложенные на граждан за нарушение режима самоизоляции. Наконец, мошенники предлагают опалить якобы обязательные медицинские анализы.

«В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует использовать официальные источники. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте Роспотребнадзора. Также для граждан работает специальный портал, где размещены справочные материалы в сфере защиты прав потребителей. Бесплатные консультации специалистов можно получить по номеру телефона горячей линии для потребителей финансовых услуг, также по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора», - говорится на сайте ведомства.

Самые бесстрашные мошенники, по словам сотрудников Роспотребнадзора, пытаются проникнуть в квартиры россиян под видом медицинских работников или сотрудников компаний, которые проводят дезинфекцию домов. Эксперты советуют сохранят бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.