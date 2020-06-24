Французский политик остался глубоко впечатлен Парадом Победы в Москве

Бывший министр Франции по делам городов присутствовал на Красной площади и отметил важность таких торжественных мероприятий, так как это дань памяти.

Среди зарубежных гостей, прибывших в Москву на 75-летнюю годовщину Парада Победы, присутствовал бывший министр Франции по делам городов Морис Леруа. Политик отметил, что внимательно прослушал речь президента РФ Владимира Путина и вынес для себя важную мысль, что народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне, о чем необходимо всегда помнить.

«Мне повезло: меня пригласили на парад на Красной площади. Это очень впечатляющее и в то же время трогательное зрелище: здесь присутствуют ветераны, последние участники Второй мировой войны», - заявил он RT.

Леруа отметил, что люди, которые пытаются пересмотреть историю, есть и во Франции, и в других странах. И назвал циничные заявления о том, что в газовых камерах Освенцима и Бухенвальда якобы «убивали только вшей», чудовищными.

По его словам, важно хранить воспоминания о войне и отдавать дань памяти сражавшимся за освобождение от нацизма.