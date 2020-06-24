Столица как на ладони: кадры из кабины участвовавшего в Параде Победы Ил-76

Военно-транспортную авиацию на сегодняшнем Параде Победы представляли стоящие на вооружении Ил-76МД. «Звезда» публикует уникальные кадры из кабины одного из самолетов, снятые с высоты на камеру GoPro.

На кадрах быстро проплывают значимые места столицы - сталинские высотки, футбольные стадионы, храм Христа Спасителя и, наконец, Красная площадь. Пролет над Москвой занимает всего несколько минут.

Самолеты Ил-76 использовались при эвакуации российских граждан из Уханя в феврале 2020 года и для доставки российских медиков и химиков в Италию и Сербию.

Три Ил-76 летели до Москвы треугольником. Расстояние между ними было минимальное. Они преодолели до столицы 180 километров.