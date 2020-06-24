В NASA показали, как выглядит закат Солнца на других планетах

Рисованный закат Солнца на других планетах изобразили компьютерные специалисты американского космического агентства NASA.

В видеоролике на YouTube-канале NASA предcтавлена работа сотрудника Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джеронимо Виллануева, работающего в полетном центре Goddard от NASA в Мэриленде. Во время разработки программы для возможной миссии на Уран специалист продемонстрировал закат на разных планетах.

Созданный ученым компьютерный симулятор также помогает делать прогнозы по передаче света через атмосферу экзопланет, планет и комет, беря в расчет при этом поверхность и состав атмосферы космических тел.