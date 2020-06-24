«Особое чувство»: Вучич об эмоциях от Парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о своих ощущениях от Парада Победы, который прошел сегодня, 24 июня, на Красной площади в Москве.

«Удивительное чувство, когда стоишь на Красной площади, а сербские солдаты маршируют. Это особое чувство», - поделился Вучич.

По словам лидера Сербии, когда колонна военных его страны проходила мимо трибун, он не смог справиться с эмоциями.

«То, что я встал и указал на сердце, я хотел показать, как сильно я люблю сербский флаг, армию и Сербию», - написал Вучич на своей странице в Facebook.

Парад Победы в Москве был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Трансляцию парада проводил телеканал «Звезда».