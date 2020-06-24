Глава делегации Алжира поблагодарил Россию за возможность присутствовать на Параде Победы

Начальник штаба Национальной народной армии Алжира генерал-лейтенант Саид Шанегриха, возглавляющий делегацию страны, поблагодарил Россию за приглашение в Москву на Парад Победы.

Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с заместителем министра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым. Глава алжирской делегации также отметил приверженность высшего руководства страны к развитию сотрудничества с Россией.

В ходе переговоров была отмечена положительная динамика двусторонних отношений в области военного и военно-технического сотрудничества, определены будущие направления взаимодействия.

Фомин также подчеркнул важность партнерства двух стран в области обеспечения безопасности региона.