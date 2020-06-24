Владимир Путин вручил госпремии известным деятелям РФ

Президент РФ Владимир Путин сегодня в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля вручил государственные премии деятелям науки, культуры и правозащитникам Российской Федерации. Известные деятели России отмечены за выдающиеся достижения в области искусства и науки, а также гуманитарной деятельности, правозащиты и благотворительности.

Среди награжденных президентом оказался актер Константин Хабенский, который является учредителем благотворительного фонда. Премии в области литературы и искусства были вручены директору музея-усадьбы С.В. Рахманинова «Ивановка» Александру Ермакову, писателю, литературоведу Валентину Курбатову и директору Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галине Медведевой.

Награду из рук главы государства в области науки и технологий получил также директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев. За выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности была отмечена председатель совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова. Награждены также другие известные деятели РФ.

Обычно вручение госпремий проходит в День России, но в этом году церемонию перенесли на 24 июня - 75-ю годовщину Парада Победы. Выступая перед лауреатами, президент подчеркнул, что в нашей стране гордятся великим поколением победителей и уважают и ценят отважных, целеустремленных, талантливых и преданных Родине людей.