В Амурской области полыхает лесопилка
Площадь пожара составляет 1,5 тысячи кв. м.
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Огонь вспыхнул на лесопилке в Амурской области. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи кв.м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Сообщение о пожаре на Взлетной улице в городе Шимановске поступило вечером 23 июня. Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что на лесопилке горят пиломатериалы. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал.