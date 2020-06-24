Неземной размах: «Роскосмос» снял с орбиты военный парад в Москве

Пресс-служба госкорпорации «Роскомос» поделилась уникальной фотографией, сделанной с помощью российского спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». На снимке запечатлен один из моментов военного парада, прошедшего сегодня на Красной площади в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На фотографии можно рассмотреть колонну военной техники, которая приближается по Тверской улице к Красной площади. А также виден проход по площади пеших колонн.

Напомним, военный Парад в самом сердце Москвы начался сегодня в 10 часов утра. На торжественном мероприятии присутствовали участники Войны, президент Российской Федерации Владимир Путин и зарубежные гости - главы государств.