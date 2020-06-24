Обновленный А-50У принял участие в воздушной части Парада Победы

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, модернизированный концерном «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») и ТАНТК им. Г.М. Бериева, принял участие в Параде Победы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Вега».

«За счет использования современной электронной компонентной базы и высокопроизводительных вычислительных средств на А-50У по сравнению с А-50 возросло количество одновременно сопровождаемых целей и наводимых истребителей, повышена дальность обнаружения летательных аппаратов», - сообщили в компании.

В сообщении подчеркнуто, что высокие технические характеристики РЛС достигнуты введением сквозного канала цифровой обработки радиолокационной информации, а также модернизацией приемного и передающего устройств.

В модернизированной версии значительно улучшены характеристики аппаратуры спутниковой связи в части увеличения скорости, объема и качества информационного обмена.

А-50У создан на базе транспортного самолета Ил-76. Самолет предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке.

Он может также применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.