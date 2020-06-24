Ветеран войны показал памятный подарок от президента РФ

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц с гордостью хранит памятный подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина, который он вручил ему в Нормандии во время празднования годовщины открытия Второго фронта.

Это красивые наручные часы, на задней крышке которых выгравирована дарственная надпись «От президента России».

«Когда мы были в Нормандии на годовщине открытия Второго фронта, он вручил мне эти часики», - рассказал фронтовик RT.

Владимир Терентьевич Куц - единственный оставшийся в живых солдат, который воевал и в советской, и в американской армиях. Ветеран имеет множество наград, в том числе медаль «Пурпурное сердце» (США).