У членов делегации президента Киргизии выявили коронавирус

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, прилетевший в Москву со своей делегацией для участия в праздновании 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, не смог присутствовать на Красной площади, так как у двух членов делегации из Киргизии выявлен коронавирус.

Президент Киргизии вместе с сопровождающими его лицами в обязательном порядке сдали тест на COVID-19, и он оказался положительным у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного из сотрудников охраны главы государства.

Несмотря на то что у самого Жээнбекова коронавируса не обнаружили, в целях безопасности он от участия в торжествах на Красной площади решил отказаться, чтобы не совершать «безответственного шага» по отношению к остальным гостям парада.

Теперь делегация Киргизии вынуждена вернуться обратно в Бишкек, а заболевшим коронавирусом предстоит соблюсти 14-дневный карантин. Сам Жээнбеков также уйдет на самоизоляцию на три дня, как контактировавший с носителями COVID-19.