Адвокат Бута и Ярошенко заявил о подвижках в переговорах об обмене

Адвокат российских граждан, находящихся под тюремным заключением в Соединенных Штатах, Алексей Тарасов сообщил, что в переговорах об их возможном обмене намечаются некоторые подвижки.

По словам защиты, россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко могут ждать позитивные новости, которые заметно повлияют на их жизни, уже в ближайшее время. Тарасов указал, что время для громких заявлений журналистам пока не наступило, но перспектива в настоящее время видится хорошей.

Адвокат отметил, что конкретизировать происходящее он не может и сам не обладает полной информацией.

«Я не знаю, как в конечном итоге это будет выглядеть», - цитируют его РИА Новости.

Бут и Ярошенко на данный момент отбывают сроки с 2012 и 2011 годов соответственно после признания их вины американским судом в уголовных преступлениях по отношению к гражданам США.