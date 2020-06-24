Путин поднял тост за ветеранов на приеме иностранных лидеров

Президент России Владимир Путин на приеме для лидеров иностранных государств, приехавших на Парад Победы в Москву, поднял тост за ветеранов войны.

«Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем», - сказал Путин.

По словам президента, подвиг ветеранов – это важная часть истории стран бывшего СССР и других участников войны, пример торжества справедливости, сплоченности, дружбы и доверия между государствами.

Путин подчеркнул, что в современном мире это касается также вопросов глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, пандемией коронавируса.

Президент также поблагодарил иностранных лидеров за положительные отзывы о Параде и выразил мнение, что память прошедших войну никогда не будет забыта.

«Я уверенно могу сказать, что все организаторы Парада, все военнослужащие наши старались от души», - отметил Путин.

Парад Победы на Красной площади в Москве состоялся сегодня, 24 июня. Трансляцию проводил телеканал «Звезда».