От Владивостока до Калининграда: как прошли Парады Победы в стране

Сегодня, 24 июня, в 28 городах страны прошли Парады Победы и торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо Москвы парады состоялись в Волгограде, Мурманске, Санкт-Петербурге, Смоленске. Город-герой Тула принял Парад Победы одновременно с Москвой. Увидеть его с трибун смогли 20 ветеранов Великой Отечественной войны - это самые почетные гости. Основа парада - десантники 106-й Тульской гвардейской дивизии и военнослужащие Сил специальных операций. Это глубинная разведка, они выполняют самые ответственные и опасные задания.

Парад в Ростове-на-Дону смотрели только 100 ветеранов из 500, остальные не смогли присутствовать по состоянию здоровья. В их честь возглавляла механизированную колонну их боевая подруга легендарная Катюша. За пешими колоннами проследовали 93 боевые машины. Также прошла и авиационная часть - завершили авиапарад последователи легендарных Як-3 новейшие истребители Су-30СМ.

‌В Каспийске право открыть парад на Южном форпосте российского флота предоставили морпехам Краснознаменной Каспийской флотилии, которые вынесли Знамя Победы вместе с государственным флагом. По площади Ленина прошли полторы тысячи военнослужащих и силовиков.

Севастопольскую бухту сегодня украсили сторожевые, патрульные, большие десантные и малые ракетные корабли, а еще субмарина-невидимка. На суше - 90 единиц боевой техники, как современные ее образцы, так и исторические.

Последним в России парад прошел в самом западном регионе страны, в Калининграде. Среди участников парада 1 500 военнослужащих Балтийского флота и 75 единиц боевой техники, той, что стоит на вооружении каждый день. Пристальное внимание обращено на морскую авиацию - пролет Ми-8, Ми-24, Су-27 и других самолетов стал яркой точкой в завершении праздника.