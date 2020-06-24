Для Парада Победы в Донецке впервые пошили историческую форму НКВД

Парад Победы в Донецке традиционно начался на час раньше московского – в 9:00 по московскому времени. Его принимал начальник Управления Народной милиции (УНМ) ДНР генерал-майор Денис Синенков, командовал Парадом замначальника УНМ Эдуард Пелишенко. О готовности войск генерал-майор Синенков лично доложил главе Республики Денису Пушилину.

Пешую часть парада открыла знаменная группа со штандартами Южного и Юго-Западного фронтов. Именно они освобождали Донбасс в 1943 году. За ними следовали парадные расчеты в исторической форме.

В этом году впервые в числе прочих в Донецке для Парада пошили историческую форму войск НКВД. Именно эти части первые встретили врага на границах СССР, отбивали важные промышленные объекты и железнодорожные узлы, а также боролись с бандеровщиной.

В составе механизированной колонны прошли 110 единиц боевой техники в том числе и времен Великой Отечественной войны, а также стоящей ныне на вооружении Народной милиции ДНР.