«Без сбоев и ошибок»: военный эксперт высоко оценил проведение парада в честь 75-летия Победы

В Парад Победы, который состоялся 24 июня на Красной площади, удалось включить и историческую часть, заявил «Звезде» военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Моя оценка парада высокая. Все прошло на «отлично». Проход военной техники - на высоком уровне, без сбоев и ошибок. Для этого требуется и высокая слаженность боевого состава, и высокая готовность техники. Воины показали высокую строевую выучку», - отметил он.

Напомним, что 10 расчетов прошли по Красной площади в форме военных лет с оружием в руках времен Великой Отечественной войны - самозарядными карабинами Симонова, винтовками Мосина, пистолетами-пулеметами Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС). А историческую часть парада открыли легендарные танки Т-34.

Вместе с российскими войсками по главной площади страны промаршировали расчеты 13 государств. По словам эксперта, они тоже показали себя с хорошей стороны.

«Вооружение военной техники показало свою надежность и внешнюю боевую мощь, были продемонстрированы как современные образцы, так и образцы Второй мировой войны», - рассказал Мураховский.

Отдельно он обратил внимание на реакцию наших союзников, которые наблюдали за парадом с трибун.

«Ее можно было увидеть вживую. Среди глав государств, делегаций в самые ответственные моменты раздавались аплодисменты и восторги», - отметил эксперт.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Президент РФ выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. В этом году в мероприятии приняли участие более 220 единиц техники и более 13 тысяч военнослужащих.