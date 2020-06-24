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Побывавшее на МКС Знамя Победы передано в Музей космонавтики

Кирилл Васин
14:10 24.06.2020
По словам Артемьева, вес личных вещей, которые космонавты могут взять с собой, строго регламентирован, но Знамя Победы ему разрешили взять сверх нормы.
Побывавшее на МКС Знамя Победы передано в Музей космонавтики
© Фото: Музей космонавтики

Космонавт Олег Артемьев передал московскому Музею космонавтики Знамя Победы, побывавшее с ним на МКС в 2018 году.

На знамени стоят подписи Олега Артемьева и другого российского космонавта - Антона Шкаплерова. Космонавты развернули знамя на МКС 9 мая 2018 года.

По словам Артемьева, вес личных вещей, которые космонавты могут взять с собой, строго регламентирован, но Знамя Победы ему разрешили взять сверх нормы.

Трансляцию передачи Знамени Победы проводил Музей космонавтики.

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