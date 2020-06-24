«По намеченному плану»: эксперт оценила озвученные Путиным меры поддержки россиян

В своем обращении к россиянам президент Владимир Путин рассказал, как страна будет выходить из сложной ситуации, в которой оказалась в связи с пандемией коронавируса. В речи главы государства замечалась системность, а решения, оглашенные им, выглядели достаточно продуманными. Такое мнение в комментарии «Звезде» выразила политконсультант Алена Август.

«Само обращение понравилось тем, что в нем есть та системность, которую уже можно было заметить. И видно, что это не какие-то решения, которые быстро принимались. Это действительно следование заранее намеченному плану. Потому что говорится о том, как будет спасаться экономика - и не просто спасаться, а развиваться; что будет сделано для семей с детьми», - отметила эксперт.

Решение по продлению выплат и мер поддержки медикам и соцработникам - это тоже ответ на анализ текущей ситуации. Ведь когда начиналась пандемия - никто не представлял, сколько она продлится и насколько сложной будет ситуация.

По мнению политконсультанта, еще одним немаловажным пунктом в речи Путина стал пункт по налоговым нововведениям. Президент предложил повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зaрабатывающих более 5 миллионов рублей в год, с 1 января 2021 года

«Понимаем, что страна получит больше денег. И эти деньги будут распределяться на самые насущные нужды, причем с учетом мнения общественников», - полагает Август.

Эксперимент в России с самозанятыми гражданами уже дал свои плоды, поэтому предложение предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет, тоже является достаточно позитивной мерой.

«Мы попали в сложный турбулентный период. Это не очень радостно, но с другой стороны, любой кризис - это еще и возможности», - подытожила эксперт.

Владимир Путин обратился к гражданам России 23 июня по итогам совещания по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ.