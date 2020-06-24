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Долгожданное событие: как прошел Парад Победы в Москве

Игорь Балдин
Кирилл Васин
12:54 24.06.2020
Впервые снимающая парад камера находилась за воротами Спасской башни. Это была камера «Звезды».
Долгожданное событие: как прошел Парад Победы в Москве
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Парад Победы на Красной площади в Москве, который состоялся сегодня, 24 июня, ждали всей страной. Он стал событием, без которого невозможно представить юбилейный, 75 год со дня Великой Победы.

Сегодня мы увидели все, что не смогли 9 Мая. Тожественный марш парадных расчетов, пролет авиации. Это наш главный парад - дань уважения тем, кто сражался за Родину, поколению победителей. 24 июня - дата, которой лучше не найти: 24 июня 1945 года наши деды и прадеды чеканили шаг по Красной площади. И вот теперь очередь внуков Победы.

Впервые снимающая парад камера находилась за воротами Спасской башни. Это была камера «Звезды». Сначала министр обороны Сергей Шойгу принимал доклады своих заместителей. О готовности войск ему сообщил Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба.

После министр прошел к черному кабриолету Aurus. Водитель доложил: машина исправна, все готово. В этом автомобиле 600 лошадиных сил. Есть у него и специальный  парадный режим - гладкая езда по брусчатке при скорости до 20 километров в час. Проезжая под сводом Спасской башни, Сергей Шойгу осенил себя крестным знамением.

Над Красной площадью пробили куранты. Они отсчитали 10 ударов. И в тот же день, в тот же час, что и 75 лет назад, начался исторический парад. Прозвучала мелодия песни «Священная война», почетный караул пронес по Красной площади Знамя Победы. Из ворот Спасской башни выехал автомобиль министра обороны. И тут уже можно было почувствовать всю мощь многотысячных парадных расчетов.

Принимал парад президент России Владимир Путин. Обращаясь к ветеранам, он отметил, что без их подвига нас бы не было. Советский Союз понес самые большие потери в этой войне. Ценой невероятных усилий страна сломала хребет нацизма.

Продолжение смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Игоря Балдина.

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