Путин остался доволен Парадом Победы в Москве
После завершения парада Путин с иностранными гостями направился в Александровский сад для возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Президент России Владимир Путин остался доволен Парадом Победы на Красной площади в Москве.
После завершения парада Путин с иностранными гостями направился в Александровский сад для возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Когда президент проходил мимо трибун, у него спросили о впечатлении от парада. В качестве ответа Владимир Путин поднял большой палец вверх.
Парад Победы на Красной площади состоялся сегодня, 24 июня. Трансляцию проводил телеканал «Звезда».