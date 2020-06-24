Парад Победы в Севастополе завершился пролетом боевой авиации

В Севастополе прошел Парад Победы. Помимо кораблей Черноморского флота, современной и исторической военной техники в нем приняла участие боевая авиация.

Над Севастополем пролетели 26 самолетов и вертолетов, среди которых Су-30СМ и Су-27П, Су-25СМ и Су-24М, а также тяжелые Ан-26, Бе-12 и Ту-134. Вертолеты были представлены такими моделями, как Ка-52 и Ка-27, а также Ми-28Н и Ми-8.

Также в параде приняли участие почти 90 единиц военной техники, корабли Черноморского флота: десантный корабль «Цезарь Куников», фрегат «Адмирал Эссен», сторожевые корабли «Пытливый» и «Ладный», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Ингушетия», а также подводная лодка «Ростов-на-Дону» и корабль погранслужбы ФСБ.