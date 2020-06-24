По брусчатке Красной площади прошли ракетные комплексы «Ярс»
Ракетные соединения с комплексами «Ярс» - это основа мобильной группировки ядерных сил России.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ходе Парада Победы по Красной площади прошла механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения.
По брусчатке прошли ракетные комплексы «Ярс». Данные комплексы обладают возможностью скрытного рассредоточения на больших территориях, способны преодолеть все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
Ракетные соединения с комплексами «Ярс» - это основа мобильной группировки ядерных сил России.
Перед ними по Красной площади прошла колонна бронированной колесной техники 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун».