В Параде Победы приняли участие расчеты новейших комплексов С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф»

В торжественном строю в ходе юбилейного Парада Победы на Красной площади проехали расчеты новейших комплексов С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф».

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС еще в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. В конце марта 2019 года завершились государственные испытания системы С-350, призванной заменить С-300ПС.

С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут.

Напомним, в торжественном юбилейном параде на Красной площади пройдут более 13 тысяч военных. В параде будут задействованы 234 единицы наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов. Зрители парада увидят более 40 парадных расчетов, часть из которых продемонстрирует стрелковое оружие и боевые знамена времен войны.