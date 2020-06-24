По брусчатке Красной площади прошли ракетные комплексы «Искандер-М»
Парадный расчет возглавляет майор Илья Лобачев.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
По брусчатке Красной площади прошел дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М». На боевом знамени 112-й гвардейской ракетной Новороссийской бригады семь орденов, полученных за освобождение Новороссийска, форсирование Днепра, Одера, взятие Берлина.
Парадный расчет возглавляет майор Илья Лобачев.
Их главная задача - поражение аэродинамических и баллистических целей.