В небе над Красной площадью пролетели ракетные стратегические ракетоносцы Ту-95 МС
Ведущий группы - подполковник Сергей Ильин.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В небе над Красной площадью пролетели ракетные стратегические ракетоносцы Ту-95 МС. Самолеты являются составной частью стратегических ядерных сил.
Ведущий группы - подполковник Сергей Ильин.
В авиационной части парада приняли участие 75 летательных аппаратов - 20 вертолетов и 55 самолетов. Это и десантно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, вертолеты Ми-35, Ка-52, Ми-28. А также воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации, представленные самолетами А-50, Ил-76, Ту-22М3, Ту-160, Ил-78. В заключительной части небо над Красной площадью в триколор окрасили штурмовики Су-25.