В небе над Красной площадью пролетели ракетные стратегические ракетоносцы Ту-95 МС

В авиационной части парада приняли участие 75 летательных аппаратов - 20 вертолетов и 55 самолетов. Это и десантно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, вертолеты Ми-35, Ка-52, Ми-28. А также воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации, представленные самолетами А-50, Ил-76, Ту-22М3, Ту-160, Ил-78. В заключительной части небо над Красной площадью в триколор окрасили штурмовики Су-25.

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