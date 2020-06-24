Парадный строй продолжили зенитные ракетные комплексы Воздушно-космических сил
Открыла прохождение колонна зенитных ракетно-пушечных комплексов различной модификации под руководством подполковника Александра Кутачева.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
По Красной площади прошли зенитные ракетные комплексы Воздушно-космических сил. Колонну открыли модернизированные комплексы «Панцирь-СМ» и его предшественник «Панцирь-С».
Открыла прохождение колонна зенитных ракетно-пушечных комплексов различной модификации под руководством подполковника Александра Кутачева.
Замыкал колонну арктический вариант комплекса «Панцирь-СА».