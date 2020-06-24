Бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» прошли по Красной площади
Колонну возглавил подполковник Анатолий Васин.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Прохождение по Красной площади современной техники ВС РФ открыла колонна бронированной колесной техники 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.
По брусчатке прошли бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» с различными боевыми модулями дистанционного управления.
Ранее в исторической части Парада Победы приняли участие бойцы на танках Т-34 и самоходных артиллерийских установках СУ-100.