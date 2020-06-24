Начался обход парадных расчетов войск
В этом году в мероприятии примут участие более 220 единиц техники и более 13 тысяч военнослужащих.
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Министр обороны Сергей Шойгу начал объезд парадных расчетов. Он поздравил всех с праздником.
После объезда всех парадных расчетов он направится к парадной трибуне, где доложит о готовности войск президенту РФ Владимиру Путину и Парад Победы начнется.
В этом году в мероприятии примут участие более 220 единиц техники и более 13 тысяч военнослужащих.