Начался обход парадных расчетов войск

Министр обороны Сергей Шойгу начал объезд парадных расчетов. Он поздравил всех с праздником.

После объезда всех парадных расчетов он направится к парадной трибуне, где доложит о готовности войск президенту РФ Владимиру Путину и Парад Победы начнется.

В этом году в мероприятии примут участие более 220 единиц техники и более 13 тысяч военнослужащих.