Колонна техники для участия в Параде Победы «замерла» на Тверской улице

Колонна бронетехники для участия в Параде Победы находится на Тверской улице в Москве.

Костяк экипажей представляет первую танковую армию Западного округа. Это относительно новое объединения. Прежде всего, боевые машины ведут солдаты Таманской и Кантемировской дивизий, а также двадцать седьмой бригады. Именно в это соединение первыми пришли танки «Армата».

Парадные экипажи отличаются от обычных сокращенным составом. В машинах только командир и механик-водитель.