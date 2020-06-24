Колонна техники для участия в Параде Победы «замерла» на Тверской улице
Костяк экипажей представляет первую танковую армию Западного округа.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Колонна бронетехники для участия в Параде Победы находится на Тверской улице в Москве.
Костяк экипажей представляет первую танковую армию Западного округа. Это относительно новое объединения. Прежде всего, боевые машины ведут солдаты Таманской и Кантемировской дивизий, а также двадцать седьмой бригады. Именно в это соединение первыми пришли танки «Армата».
Парадные экипажи отличаются от обычных сокращенным составом. В машинах только командир и механик-водитель.